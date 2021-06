Suhr AG - Kawasaki-Fahrer (25) prallt gegen Schaufenster – schwer verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer prallte am Montagabend gegen das Schaufenster eines Coiffeursalons in Suhr.

Ein Töfffahrer verlor am Montagabend in Suhr die Herrschaft über seine Kawasaki und prallte gegen ein Schaufenster. Laut der Kantonspolizei Aargau ereignete sich der Unfall um 18 Uhr beim Kreisel neben dem Rundhaus. Der 25-Jährige sei von Oberentfelden her an den Kreisel herangefahren und habe aus dem Stand heraus stark beschleunigt. Dabei verlor er die Herrschaft über die Sportmaschine.