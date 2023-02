Kaya Yanar hat bei Erdbeben acht Familienangehörige verloren

Türkei : Comedian Kaya Yanar hat durch das Erdbeben acht Familienangehörige verloren

Comedian Kaya Yanar hat durch das verheerende Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion nach eigenen Angaben mehrere Angehörige verloren. «Wir haben leider insgesamt 8 Todesfälle in der Grossfamilie zu beklagen. Darunter 3 Teenager», schrieb der in 49 Jahre alte Deutsche mit türkischen Vorfahren am Montag auf Facebook. Einige aus der Familie seien noch in Antakya, um sich um die Toten zu kümmern, die meisten hätten die Stadt verlassen. «Dort gibt es nichts mehr für sie», hiess es weiter. Die Stadt Antakya ist mit am schwersten von dem Erdbeben in der Türkei betroffen.