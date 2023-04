Kaya Yanar tritt beim Circus Knie als Special Guest auf

Die Besucherinnen und Besucher der Circus-Knie-Shows in Zürich dürfen sich auf einen Special Guest freuen: Kaya Yanar wird als Komiker in die Manege treten.

Vorhang auf : Kaya Yanar tritt als Special Guest in die Manege vom Circus Knie

Der Circus Knie gastiert vom 6. Mai 2023 bis zum 4. Juni 2023 auf dem Sechseläutenplatz in Zürich – mit einem Überraschungsgast. Während der Abendshows in Zürich wird der deutsch-türkische Comedian Kaya Yanar im Programm zu sehen sein. Bei der artistischen Direktorin Géraldine Knie (50) ist die Freude gross: «Ich bin stolz darauf, dass wir diesen internationalen Superstar der Comedy-Szene in unserer Show haben dürfen.»

Darum gehts Der Circus Knie hat einen Special Guest für die Abendshows in Zürich angekündigt.

Kaya Yanar (49), der seit Jahren in der Schweiz lebt, soll beim Publikum für Lacher sorgen.

Die artistische Direktorin Géraldine Knie (50) freut sich – nicht zuletzt, weil Kaya ein guter Freund der Familie und ihr Sohn Ivan ein grosser Fan sei.

In rund einem Monat gastiert der Circus Knie auf dem Zürcher Sechseläutenplatz – in diesem Jahr mit einer kurzfristigen Überraschung im Gepäck: Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird der deutsche Comedian Kaya Yanar in die Manege des Schweizer Nationalzirkus treten und das Publikum mit seinen Witzen zum Lachen bringen.

Bei der artistischen Direktorin Géraldine Knie (50) ist die Freude gross. «Mein Sohn Ivan ist seit Jahren ein grosser Fan von Kay, und auch ich hab mich in seinen Humor verliebt. Ich bin stolz darauf, dass wir diesen internationalen Superstar der Comedy-Szene in Zürich in unserer Show haben dürfen. Wir freuen uns, dem Publikum etwas Einmaliges zu präsentieren», schwärmt sie.

Mit Kaya im Knie geht für die Familie ein Wunsch in Erfüllung

Schon lange habe man sich gewünscht, den 49-Jährigen mit auf Tournee zu nehmen, da er ein «besonderer Freund der Familie Knie» sei. Doch der volle Terminkalender des Komikers habe dies nicht zugelassen. So seien die Abendshows in Zürich zumindest ein kleiner Trost und zum humoristischen Programm mit Komiker Marc Haller (35) alias Erwin aus der Schweiz eine passende Ergänzung.

Kaya Yanar, der seit einigen Jahren mit seiner Schweizer Frau und seinen beiden Kindern zurückgezogen in der Limmatstadt lebt, kann es auch kaum erwarten, ins Sägemehl zu treten. «Es ist mir eine grosse Ehre, im Circus Knie auftreten zu dürfen. Seitdem ich verheiratet bin, weiss ich, dass ich in die Manege gehöre. Denn meine Frau sagt ständig: ‹Mach beim Abwasch nicht immer so einen Zirkus!›», scherzt er.