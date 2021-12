Kinostarts: Keanu Reeves feiert in Matrix 4 sein Comeback

Was ein Schauspieler mit einem Theaterworkshop bei Gefängnisinsassen bewirkt, siehst du in einem französischen Film.

«The Matrix Resurrections»

Diese Stars sind wieder dabei

Über die neue «Matrix»-Fortsetzung ist zwar nicht viel bekannt, so viel sei aber verraten: In «The Matrix Resurrections» gibt Jonathan Groff den Bösewicht und Neo lebt. Das könnte darauf hindeuten, dass eine neue Simulation gestartet wurde.

Starke weibliche Rollen

«Aline – The Voice of Love»

Darum gehts

Aline wird Ende der Sechzigerjahre in Québec als vierzehntes Kind in eine Familie geboren. Als den Eltern klar wird, dass Aline ein besonderes Gesangstalent hat, schicken sie eine Kassette an einen Musikproduzenten. Er will Aline tatsächlich fördern und sie zur grössten Sängerin aller Zeiten machen.