Perfide Betrugsmasche: «Keanu Reeves» prellt Italiener um 20'000 Euro

In Italien sorgt ein Betrugsfall für Aufsehen: Ein Mann aus Siena glaubte, täglich mit Hollywood-Star Keanu Reeves zu schreiben.

Er muss aus allen Wolken gefallen sein, als er schliesslich realisierte, dass er betrogen wurde: Ein 60 Jahre alter Mann aus Siena, im Zentrum der Toskana, hat lange Zeit gemeint, er stünde in Kontakt mit US-Schauspieler Keanu Reeves . Doch er war in die Falle eines oder mehrerer Betrüger getappt. Der Fehler kostete das Opfer nicht nur eine bittere Enttäuschung, sondern auch fast 20'000 Euro.

Ein «Geschenk» als Dank für die Freundschaft

Im Laufe der Zeit gewannen die Kriminellen das Vertrauen des Opfers. Erst nach mehreren Monaten erhielt der Mann eine Nachricht, in der es hiess, er bekomme ein Geschenk von seinem Idol – angeblich einen Diamantenring als Dank für die treue Freundschaft. Das Opfer weigerte sich laut « Corriere della Sera » zunächst, das Geschenk zu akzeptieren. «Keanu Reeves» bestand aber darauf.

In dem Augenblick begann der finanzielle Betrug: Weil die Speditionsfirma das angebliche Paket nicht zustellen konnte, erhielt der Italiener einen Link, in dem er aufgefordert wurde, 1000 Euro für Zollkosten zu überweisen. Das war nicht genug, er wurde um weitere 1000 Euro für die Freigabe der Zustellung gebeten. Dann fehlten 800 Euro, dann noch mal über 3000 Euro, bald weitere 6000 Euro. Insgesamt wurden es 19'500 Euro in einem Monat.