Für die Leukämieforschung spendete Keanu Reeves 70 Prozent seines «Matrix»-Gehaltes

Er verkaufte sein Haus und zog zu seiner Schwester

In dieser schweren Zeit gründete der Hollywood-Star auch seine Wohltätigkeitsorganisation, um an Krebs erkrankte Erwachsene und Kinder zu unterstützen. Zu seiner Organisation äussert sich Reeves kaum, da er nicht wolle, dass dies mit seiner Berühmtheit in Verbindung gebracht werde, sagte er einst in einem Interview.