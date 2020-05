Thun BE

Kebab-Konkurrenzkampf eskaliert in Messerstecherei

Das Regionalgericht in Thun muss sich derzeit mit einem Fall von erbittertem Wettbewerb unter Gastronomen befassen. Dort kam es auf offener Strasse zu einer Messerstecherei zwischen ehemaligen Kollegen.

Den Messerangriff sollen der Wirt und der ältere der beiden Brüder ausgeführt haben. Dabei wurde er laut Anklageschrift von seinem Vater angefeuert. Der Bruder hielt das Opfer derweil fest. B. erlitt mehrere Stichwunden, die zwar nicht lebensgefährlich waren. Lebenswichtige Organe verfehlte die Messerklinge aber nur knapp: zweimal in die Beine, zweimal in die Schulter und einmal in den Bauch – so die Bilanz der behandelnden Ärzte. 20 Minuten besuchte B. nach der Messerattacke im Spital. «Die Täter wollten mich umbringen», sagte er damals. Dieser Auffassung ist heute auch die Staatsanwaltschaft.