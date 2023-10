Kebab-Test: Die hygienischsten Döner kommen aus Bern

Einer, der es besser macht, ist Serkan Abatay (41), stellvertretender Leiter von Sam’s Pizza Land in Bern, das zum Familienbetrieb Saridas «Take Away Bubenberg» gehört. Sein Döner schnitt mit Abstand am besten ab – es liessen sich bei ihm keine nennenswerten Mengen an Coli-Bakterien, Bacillus cereus oder Hefepilzen nachweisen. Und auch die Gesamtzahl an Keimen lag mit 35’000 deutlich unter dem Grenzwert von zehn Millionen. Als 20 Minuten bei Serkan nachfragt, ist er zunächst überrascht: «Aber das ist doch jetzt etwas Gutes, oder?» fragt er leicht verunsichert. Von dem Testergebnis hatte er von «K-Tipp» offenbar nicht erfahren.