Grossbrand Kehrsatz: Ermittlungen zur Ursache abgeschlossen

So berichtete 20 Minuten im September über den Grossbrand in Kehrsatz BE.

Ein Geschäftsgebäude in Kehrsatz BE brannte letzten September lichterloh.

In einem Geschäftsgebäude am Kirchackerweg in Kehrsatz BE ist letzten September ein Grossbrand ausgebrochen. Erst nach mehreren Stunden konnte er gelöscht werden, 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzte gab es jedoch keine. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Franken.