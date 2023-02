Tötungsdelikt Kehrsatz: Mann soll seine Frau erdrosselt haben

Beim Tötungsdelikt in Kehrsatz ist D.W. tatverdächtig.

Eine Woche, nachdem I.W.* in Kehrsatz tot aufgefunden worden war, verhaftete die Polizei ihren Mann D.W.*

In Kehrsatz, einer Berner Vorortgemeinde, fand die Polizei Mitte Dezember die tote I.W.* Eine Woche später verhaftete sie den Ehemann D.W.* (35) der Verstorbenen (29). Er wurde daraufhin in Untersuchungshaft genommen.

Wie die zuständige regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nun mitteilt, hat sich der Tatverdacht gegen den Mann erhärtet. Die Frau, das hat eine rechtsmedizinische Untersuchung ergeben, ist an einer Erdrosselung verstorben.

Kehrsatz: Verdächtiger ist nicht geständig

Das Zwangsmassnahmengericht hat dem Antrag stattgegeben, die Haft wurde um weitere drei Monate verlängert, allerdings läuft eine Beschwerdefrist. Der 35-jährige Beschuldigte befindet sich demnach aktuell weiterhin in Untersuchungshaft. Er zeigte sich im Rahmen von Einvernahmen nicht geständig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Sieben Jahre verheiratet

Laut Angaben in den sozialen Medien waren D.W. und I.W. seit sieben Jahren verheiratet. Wie ein Nachbar zu 20 Minuten sagte, sollen sie seit zwei Jahren in der Wohnung in Kehrsatz gewohnt haben.