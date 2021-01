Whatsapp ändert am 8. Februar seine AGB.

Mehr als eine Woche, nachdem Whatsapp neue AGB angekündigt hat, ist das Thema noch längst nicht vergessen. Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer kehren dem Chat-Dienst den Rücken zu und verschieben ihre privaten Konversationen auf Apps wie Signal, Threema und Telegram. Tatsächlich hat Signal in den letzten Tagen laut Associated Press 17,8 Millionen Downloads verzeichnen können. Das ist 61-Mal mehr als in einer gewöhnlichen Woche.