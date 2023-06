Kehrt argentinischer WM-Held Ángel Di María zu Anfängen zurück?

Hat der FC Chelsea bald einen neuen Stürmer? «The Athletic» berichtet, dass sich der senegalesische Nationalspieler Nicolas Jackson und die Londoner einig seien. Derzeit kickt der 21-Jährige noch beim FC Villarreal, hat aber in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Franken. In der letzten Saison traf Jackson in 26 La-Liga-Spielen zwölf Mal. (nih)