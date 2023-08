Bruce Willis soll für Film von Quentin Tarantino zurückkehren

In einem Essay verriet seine Tochter Tallulah Willis vor wenigen Monaten, wie die Familie die ersten Demenz-Anzeichen von Bruce Willis nicht bemerkten.

Quentin Tarantino will Bruce Willis einen würdigen Abschied für seine Karriere ermöglichen. Daher soll der 68-Jährige im neuen Film des Star-Regisseurs mitspielen.

Gerüchten zufolge will Regisseur Quentin Tarantino (60) den 68-Jährigen für sein Projekt «The Movie Critic» engagieren, um ihm einen würdigen Abschluss für seine Karriere zu ermöglichen.

Im Jahr 2022 bekam Bruce Willis die Diagnose Aphasie . Dabei handelt es sich um eine Art der Demenz, in der eine Störung der Sprache aufgrund einer Beschädigung des Sprachzentrums im Hirn vorliegt. Mittlerweile sei der Zustand des Familienvaters fortgeschritten, und die Diagnose habe sich auf «frontotemporale Demenz» geändert. Dies ist der Grund, warum der 68-Jährige seiner Tätigkeit als Schauspieler nicht mehr nachgehen kann und sein Karriere-Aus verkündete.

Jetzt werden aber, trotz der Diagnose, Gerüchte laut, dass Regisseur Quentin Tarantino (60) eine kleine Rolle in seinem letzten Projekt «The Movie Critic» für den «Stirb langsam»-Darsteller vorgesehen hat. Laut «Bild» würde sich der «Pulp Fiction»-Regisseur wünschen, dass sein Freund einen würdigen Abschluss für seine Karriere erhält.

«Quentin hat sich noch nicht an Bruces Familie gewandt – und wird sich ihren Wünschen vollständig beugen, wenn sie sagen, dass er zu krank ist», so ein Hollywood-Insider. Somit steht die Rückkehr oder der Abschluss für Bruce noch nicht fest.

Familie teilte gemeinsames Statement zu Willis’ Diagnose

In einem Instagram-Post, den seine Familie zu seiner Diagnose teilte, hiess es: «Unsere Familie wollte zunächst unsere tiefste Dankbarkeit für die unglaubliche Liebe, Unterstützung und wundervollen Geschichten zum Ausdruck bringen, die wir alle erhalten haben, seit wir Bruces ursprüngliche Diagnose mitgeteilt haben. In diesem Sinne wollten wir euch ein Update über unseren geliebten Ehemann, Vater und Freund geben, da wir jetzt ein tieferes Verständnis dafür haben, was er erlebt.»