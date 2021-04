Will die ehemalige Weltnummer Eins also wieder professionell Tennis spielen? Sie werde zumindest ihr Comeback geben, am WTA-Turnier Belgrad Open (vom 16. bis 22. Mai) – das sagte der Turnierdirektor Djordje Djokovic, der Bruder des 18-fachen Grand-Slam-Siegers Novak Djokovic. In einer TV-Show sagte Djordje Djokovic, dass er eine grosse Tennisbotschafterin mitbringen wollte. Ob er Ivanovic meine, wurde er gefragt und er antwortete sofort mit «Ja».