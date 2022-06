Auch Nizza buhlt mit : Kehrt die Formel 1 nach Madrid zurück? Spanier bewerben sich für GP

Spaniens Hauptstadt Madrid will einem Medienbericht zufolge Formel-1-Standort werden. Wie die spanische Zeitung «El Confidencial» am Donnerstag schreibt, sollen sich die Verantwortlichen dementsprechend an Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einem Brief gewandt haben. Unterzeichnet soll dieser sein vom Minister für Präsidentschaft, Justiz und Inneres, Enrique López.