Nach Walker-Entlassung – Kehrt mit Tramezzani ein alter Bekannter als Sion-Trainer zurück?

Am Freitag wurde Marco Walker als Trainer des FC Sion entlassen. In der Mitteilung der Walliser hiess es: «Wer der Nachfolger wird, ist noch unklar». Wie «Le Nouvelliste» schreibt, haben die Sittener aber bereits einen Nachfolger bestimmt.

Die Zeitung berichtet von der Rückkehr von Paolo Tramezzani. Der Italiener war bereits zwei Mal als Trainer für den FC Sion im Einsatz. Nun soll es also die dritte Amtszeit geben. Sein Vertrag mit dem saudischen Club Al Faisaly soll bereits aufgelöst worden sein. Am Montag wird Tramezzani in der Schweiz erwartet, um den Vertrag in Sion zu unterschreiben.

Ingesamt 29 Mal stand der 51-Jährige bei Sion bislang an der Seitenlinie. In der ersten Amtszeit im Jahr 2017 hatte er in 16 Partien einen Punkteschnitt von 1,06. In der Saison 19/20 war er erneut im Einsatz unter Präsident Cristian Constantin. In 13 Begegnungen hatte er einen Schnitt von 1,46 Punkten. Übrigens: Sein Vorgänger Marco Walker hatte einen Schnitt von 1,17 Punkten pro Partie.