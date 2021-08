Kehrt Roger Federer überhaupt noch einmal zurück?

Hier erklärt Federer seinen Fans, dass er in nächster Zeit nicht auf den Tennisplatz zurückkehren wird. Instagram @rogerfederer

Darum gehts Roger Federer gab am Sonntag bekannt, dass er mehrere Monate ausfallen wird.

Die Tennis-Welt rätselt nun, ob der 20-fache Grand-Slam-Champion nochmal ein Comeback gibt.

Neben aller Skepsis gib es auch gute Gründe, weshalb eine Federer-Rückkehr realistisch ist.

Die Nachricht am späten Sonntagabend schlug ein wie eine Bombe: Roger Federer muss sich erneut einer Knie-Operation unterziehen und das im stolzen Alter von 40 Jahren. Dass sich der Schweizer Tennis-Superstar mit zunehmendem Alter vermehrt mit Verletzungen herumschlagen muss, mag nicht überraschen. Dass er aber auch nach dem dritten operativen Eingriff am Knie während nur eineinhalb Jahren weiter an ein Comeback glaubt, vielleicht schon eher.

Wie gross oder wie klein sein Hoffnungsschimmer für sein Comeback ist, weiss womöglich nur Roger Federer selbst. Ein wenig emotional angefasst wirkte der Tennis-Weltstar, als er in einem Video auf Instagram seine nächste Knie-Operation bekanntgab und auch diesen bemerkenswerten Satz sagte: «Ich will mir einen Funken Hoffnung geben, auf die Tour zurückzukehren.» Dass dieser heftige Rückschlag das Ende seiner Ausnahme-Karriere bedeuten könnte, ist ihm offenbar bewusst. Zwar sprach er in der rund eineinhalb Minuten langen Botschaft nicht vom Abschluss seiner Laufbahn, räumte aber ein: «Ich bin realistisch, versteht mich nicht falsch, ich weiss, wie schwierig eine Operation in diesem Alter ist.»

Aber welche Gründe sprechen für eine (erfolgreiche) Rückkehr Federers auf die Tennis-Tour und welche dagegen?

Pro: Die Lust am Tennis

Federer hat im Tennis längst alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und muss niemandem mehr etwas beweisen. Der Baselbieter betont daher schon seit Jahren in sehr authentischer Weise, dass ihn vor allem die Liebe zum Sport antreibe, weiterzumachen. Dass diese Liebe in den letzten Monaten nicht erloschen ist, zeigten z.B. die Auftritte Federers beim French Open. Auch bei den Matches in Paris konnte er zwar nicht verbergen, mit fortschreitender Turnierdauer körperlich an die Grenzen zu kommen, zugleich sorgte er aber immer wieder für spielerische Glanzpunkte wie zu Höchstzeiten und begeisterte damit das Publikum im Stadion und vor den TV-Bildschirmen.

Gegenüber 20 Minuten meint auch Tennis-Experte Heinz Günthardt: «Federer braucht nur wenig Zeit, um einen gewissen Formstand zu erreichen und das Tennis spielen verliert man nicht. Das grosse Fragezeichen ist, ob er jemals wieder zu 100% fit wird, nicht ob er noch Tennis spielen kann.»

Pro: Die Tennis-Welt liebt Federer

Bei der Frage nach einem möglichen Rücktritt Federers könnte man auch ganz simpel antworten: Wieso sollte er? Der Schweizer ist nicht nur einer der besten Tennis-Spieler aller Zeiten, sondern auch einer der beliebtesten Sportler überhaupt. Sponsoren, Partner, Medien, Fans – alle würden davon profitieren, würde Federer auch 2022 wieder auf der ATP-Tour auftauchen und dort im besten Fall auch wieder Resultate einfahren wie zu seinen besten Zeiten. Das Spiel von King Roger, wie er von seinen Anhängerinnen und Anhängern auch genannt wird, ist nach wie vor unvergleichlich und begeistert die Massen auf der ganzen Welt. Selbst mit fortgeschrittenem Alter und einigen Niederlagen mehr als früher, gibt es keinen Tennis-Spieler, der derart interessiert und begeistert wie Federer. Dieses Wohlwollen von vielen Seiten könnte ihm vielleicht zusätzliche Motivation geben, sich nochmals monatelang durch die Reha zu schinden.

Pro: Die Aussicht auf einen Abschied beim Heimturnier

In den Kommentarspalten von vielen Medien wird Federer oft dafür kritisiert, dass er den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt verpasst habe. Ob es diesen Zeitpunkt überhaupt gibt, sei dahingestellt. Unbestritten ist dagegen, dass auch der Maestro selbst sich nicht von Aussen diktieren lassen will, wann seine Karriere vorbei sei. Am liebsten würde Federer wohl bei einem seiner Lieblingsturniere in Wimbledon oder Basel aufhören. Die Verbundenheit zu seiner Basler Heimat ist ohne Frage sehr gross. So gross, dass es sich viele Beobachter vorstellen könnten, dass Federer gerne bei den Swiss Indoors in Basel seine Karriere beenden würde. 2021 fällt das Hallenturnier wegen der Corona-Pandemie sowieso ins Wasser. Folgt 2022 in der St. Jakobs-Halle dann der «Last Dance» von Federer?

Pro: Die GOAT-Frage

Wer der beste Tennissspieler der Geschichte, also der GOAT (the greatest of all time) ist, ist eine der meist diskutiertesten Fragen unter Tennis-Fans. Meistens werden dafür die Anzahl der Grand-Slam-Titel als wichtigster Massstab genommen. Seit 2009 führt in dieser Statistik Federer, seit dem Triumph von Rafael Nadal an den French Open letztes Jahr aber nicht mehr alleine. Nach Novak Djokovics Sieg in Wimbledon im Juli sind es sogar zwei Spieler, die nun ebenfalls 20 Major-Titel auf dem Konto haben, wie Federer. Ein möglicher Anreiz Federers weiterzuspielen, könnte es nun also sein, seine beiden ewigen Kontrahenten in Sachen Grand-Slam-Trophäen wieder zu überholen. Der Maestro äusserte sich dazu in der Vergangenheit allerdings sehr defensiv und meinte dazu bereits vor Jahren, dass er nur Sampras Rekord von 15 Majors brechen wollte. Alles andere sei ein Bonus für ihn.

1 / 5 War der Auftritt in Wimbledon bereits die endgültige Abschiedsvorstellung von Roger Federer? AFP Der Schweizer glaubt weiter an ein Comeback. AFP Die Tennis-Fans auf der ganzen Welt hoffen ebenfalls, solche Bilder von Federer in Aktion wieder zu sehen. AFP

Contra: Das Alter

Am 8. August feierte Federer seinen 40. Geburtstag. Ein Alter, in dem die meisten Tennis-Profis in der Vergangenheit ihren Schläger meistens schon lange an den Nagel gehängt haben. Schwedens Tennis-Legende Björn Borg beendete seine Karriere bereits mit 26 Jahren. Bei der US-Ikone Pete Sampras war zumindest mit 32 Jahren Schluss. Auch beim Schweizer wird der Körper nicht jünger. Die nun länger anhaltenden Knie-Probleme könnten daher durchaus ein Indikator sein, dass Federers Zeit schlichtweg vorbei ist. «Das ist bereits die dritte Operation und mit 40-41 Jahren wird man nicht mehr schneller. Wenn man ein paar Zentimeter Geschwindigkeit einbüsst, dann steht man auch nicht mehr in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers» meint Heinz Günthart auf den Faktor Alter bei Federer angesprochen.

Contra: Die lukrative Karriere nach der Karriere

Federers Manager Tony Godsick sagte einst in einem Interview, dass sein Schützling in der Zeit nach dem Rücktritt vom Tennis noch erfolgreicher sein wird, als während seiner Aktivkarriere. Angesicht der enorm grossen sportlichen Erfolge des Schweizers, dürfte dieses Unterfangen nicht ganz leicht werden. Andererseits zeigen die zahlreichen Werbeverträge und kommerziellen Aktivitäten von Federer bereits seit längerem, dass der 40-Jährige auch abseits des Tennis-Courts zu glänzen weiss. Würde er vom Profi-Tennis zurücktreten, hätte er noch mehr Zeit für seine Verpflichtungen mit Werbe- und Sponsoring-Partnern. Den Wechsel des Ausrüsters von Nike zu Uniqlo nahm er dem Vernehmen nach einst auch deshalb vor, weil die japanische Bekleidungsfirma gewillt war, mit Federer einen Vertrag abzuschliessen, der auch nach seiner aktiven Tennis-Karriere Bestand hat.

Strebt Federer vielleicht gar eine neue Karriere an? Instagram

Contra: Die Familie

Oberste Priorität im Leben von Roger Federer hat die Familie. Dies erwähnt der Schweizer bei jeder Gelegenheit und war neben dem fortgeschrittenen Alter und einigen Verletzungen wohl ein weiterer Grund, wieso er in den letzten Jahren einige kleinere Turniere ausgelassen hat. 2009 wurde Federer erstmals Vater von Zwillingen, seit 2014 sind er und seine Ehefrau Mirka stolze Eltern von gleich vier Kindern. Dank einer perfekt abgestimmten Planung reisen die Federers seither um den Globus mit einer Entourage, die neben Trainern und Physiotherapeuten auch Nannys und Lehrer für die Kinder beinhaltet. Das Team Federer bewältigte die damit verbundenen Reisestrapazen zwar, ohne dass damit der sportliche Erfolg des 20-fachen-Grand-Slam-Sieger sichtbar drunter leidet. Dennoch hätte der Ausnahmekönner bei einem Rücktritt noch wesentlich mehr Zeit, sich seinen Liebsten zu widmen und könnte mit seiner Familie Aktivitäten unternehmen, die während seiner Karriere vielleicht etwas zu kurz kamen.

Contra: Der FC Basel

Nun gut, der letzte Punkt in dieser Liste ist wohl nicht das ausschlaggebende Argument, um Federer dazu zu bewegen, zurückzutreten. Doch es wäre durchaus denkbar, dass der als Kind auch sehr talentierte Fussballer nach seiner Tennis-Karriere vermehrt im Joggeli anzutreffen ist, um seinen Herzensverein FC Basel anzufeuern, wie er das zuletzt beim Spiel in der Conference-League-Quali gegen Ujpest Budapest an der Seite von FCB-Legende Marco Streller tat. Viele FCB-Fans wünschten sich auch, dass Federer dereinst in einer beratenden Funktion oder als Ambassador den Fussballclub unterstützen würde.