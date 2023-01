Cristiano Ronaldo könnte im Sommer zu Newcastle wechseln

1 / 7 Hier zu sehen: Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo. AFP Ronaldo unterschrieb bei Al-Nassr einen Vertrag bis 2025. AFP Die Euphorie in Saudiarabien ist riesig. via REUTERS

Darum gehts Cristiano Ronaldos neue Fussballheimat ist Saudiarabien.

Bei Al-Nassr hat er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Doch bleibt er wirklich so lange?

Cristiano Ronaldo spielt neu für den Al-Nassr FC in Saudiarabien. Der 37-Jährige unterschrieb letzten Freitag beim Saudi-Club einen Vertrag bis 2025 und wurde am Dienstagabend in einer Mega-Show samt Pyros und Lasern vorgestellt. Die Summen des Ronaldo-Kontrakts sind massiv. So bringt dieser ihm jährlich einen Betrag von rund 200 Millionen Franken ein. Sein Debüt auf dem Rasen könnte Ronaldo frühestens am Donnerstag geben, wenn Al-Nassr um 16 Uhr auf Al-Tai trifft.

Dennoch schwirrt bereits wieder ein Gerücht um eine Rückkehr nach Europa herum. So berichtet die «Marca» von einer Klausel im Ronaldo-Vertrag, die es dem Superstar ermöglicht, leihweise zu Newcastle United zu wechseln, sollte sich der Club von Fabian Schär für die Champions League qualifizieren. Das wäre derzeit der Fall.

Club äussert sich nicht zur Klausel

Kommt es also bald zur Europa-Rückkehr von Cristiano Ronaldo? Unklar. Bestätigt haben die Al-Nassr-Verantwortlichen die Klausel im Monster-Vertrag nicht. Immerhin: Die «Marca» war es auch, die bereits am 5. Dezember den Transfer Ronaldos nach Saudiarabien verkündete – mehr als drei Wochen vor der offiziellen Vollzugsmeldung also. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass es einer solchen Klausel gar nicht bedürfe, da beide Clubs denselben Eigentümer hätten.

Newcastles-Trainer Eddie Howe wurde vor dem Spiel gegen Arsenal am Dienstagabend ebenfalls auf das Ronaldo-Gerücht angesprochen. Howe verneinte allerdings, dass an der Meldung der «Marca» was dran sei. Ronaldo selbst hat sich noch nicht dazu geäussert. Er ist am Montagabend zusammen mit Partnerin Georgina Rodriguez in Riad gelandet. Beide veröffentlichten Schnappschüsse aus dem Luxus-Privatjet. In Saudiarabien wurden sie mit Blumen und strahlenden Menschengesichtern begrüsst.

