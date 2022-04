Comeback nach Kriegsende : Kehrt Wladimir Klitschko in den Boxring zurück?

Der ukrainische Box-Champion hat angedeutet, seine Karriere nach dem Krieg in seiner Heimat fortsetzen zu wollen.

Kehrt «Dr. Steelhammer» auf die grosse Box-Bühne zurück? Im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung sagt der 46-Jährige, dass er seine Karriere noch einmal fortzusetzen gedenkt. «Ich hab auch gelernt, dass man trotz des Krieges das Leben nicht vergessen darf», so Klitschko. Sport sei schliesslich Teil seines Lebens.

Anlass der Spekulation ist der Sieg von Tyson Fury, gegen den Klitschko 2015 verlor, am vergangenen Samstag, der gemäss eigenen Aussagen des «Gypsy Kings» sein letzter Kampf gewesen sein soll. Klitschko: «Es freut mich, dass Tyson Fury gewonnen hat.» Er wolle zwar nichts Grosses versprechen, doch in guter Form: «Wer weiss?» Bedingung sei natürlich, dass der Krieg in seiner Heimat Ukraine bald zu einem Ende komme und die Grenzen der Ukraine bestünden.