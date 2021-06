Roger Federer gibt in Paris am French Open Forfait

In der Nacht auf Sonntag gewann Roger Federer gegen Dominik Koepfer am French Open.

Roger Federer wird in diesem Jahr nicht mehr in Paris spielen. So wird am Sonntag bekannt, dass er am French Open Forfait gibt. Seinen Entscheid kommunizierte der französische Verband mit einem Communiqué am Sonntag um 16.26 Uhr.