Schweiz: Kein Alkohol in der Migros – alle Genossenschaften sagen Nein

Somit wird es auch in Zukunft kein Bier und Co. in den Migros-Filialen geben.

Die Migros-Genossenschafterinnen und -Genossenschafter haben eine klare Wahl getroffen: In allen zehn regionalen Genossenschaften stimmten sie dafür, in den Migros Supermärkten weiterhin keine alkoholischen Getränke anzubieten. Dies schreibt die Migros in einer Medienmitteilung. Somit bleiben die Supermärkte, die Restaurants und Take-Aways in allen zehn Genossenschaften auch künftig alkoholfrei.

Deutliche Mehrheit sagt «Nein» zum Alkoholverkauf

Das Verkaufsverbot von Alkohol in Migros-Supermärkten besteht seit 1928. Für eine Änderung wäre eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen notwendig gewesen. Über 630’000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben sich an der Abstimmung beteiligt. So viele Menschen haben noch nie an einer Migros-Abstimmung teilgenommen. Die Stimmbeteiligung war somit bei 29 Prozent. «Das zeigt eindrücklich, die grosse Verbundenheit der Bevölkerung mit der Migros und ihren demokratischen Werten», sagt Ursula Nold, Präsidentin der Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB). «Das Ergebnis ist nicht überraschend, weil alle Umfragen auf ein klares Nein hindeuteten, so Nold weiter.