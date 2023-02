Schweiz: Kein Anstand und fehlende Manieren – jetzt müssen Lernende zum Knigge-Kurs

1 / 3 Der erste Knigge-Kurs für Lernende wird im Frühling stattfinden. (Symbolbild) 20min/Ela Çelik Unter anderem mit Rollenspielen und anschliessenden Videoanalysen will man den Teilnehmenden ihr Verhalten aufzeigen. (Symbolbild) 20min/Ela Çelik Laut Dagmar Rösler, Präsidentin von Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), ist es heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass Eltern ihren Kindern zu Hause Anstand beibringen. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer

«Gemäss Aussagen von Lehrbetrieben besteht im Hinblick auf das grundsätzliche Verhalten am Arbeitsplatz Bedarf an spezifischer Schulung. Einigen Lernenden fehlt es offensichtlich an entsprechenden Grundkompetenzen», sagt Lukas Alt, Geschäftsleiter des Unternehmens Fit4School. Hinzu kommen fachliche Lücken und Defizite, insbesondere bei Fächern wie Deutsch und Mathematik. Fit4School bietet deshalb Nachhilfeunterricht für Lernende an. Bald ist auch ein Knigge-Kurs geplant.

Marc Scherrer, Leiter des Kompetenzzentrums Berufsbildung und Vorsteher des Lehrverbunds Baselland, sieht da definitiv einen Bedarf: «Grundkompetenzen, wie zum Beispiel sicheres Auftreten gegenüber Kunden, beherrschen viele Lernende nicht.» Manche hätten auch bei der Kleiderwahl Schwierigkeiten und kämen in Trainerhosen und mit Cap zur Arbeit. Auch bei den Umgangsformen gebe es Defizite: «Die Lernenden müssen verstehen, dass sie mit Vorgesetzten und Kunden anders umzugehen haben als mit Gleichaltrigen.»

Laut Christine Frey, Lehrmeisterin des Architekturbüros SBS AG und Landrätin des Kantons Baselland (FDP), werden viele Kinder von ihren Eltern zu sehr verwöhnt und verstehen dann oftmals nicht, dass in der Arbeitswelt andere Regeln gelten. Man müsse den Lernenden teilweise grundlegende Manieren beibringen: «Ich muss meine Lernenden zum Beispiel daran erinnern, dass sie den Stuhl zurückschieben oder die benutzten Gläser in die Küche stellen sollen. Ein Schnupperlernender lungerte in seinem Stuhl herum, als ob er gamen würde», sagt Frey.

Das sagt der Lehrerverband

So sollen Lernende Anstand lernen

Der erste Knigge-Kurs für Lernende wird im Frühling stattfinden. Unter anderem mit Rollenspielen und anschliessenden Videoanalysen will man den Teilnehmenden ihr Verhalten aufzeigen, zum Beispiel anhand eines simulierten Mitarbeitenden-Vorgesetzten- oder Mitarbeitenden-Kunden-Gesprächs. Danach sollen Verbesserungsvorschläge im Plenum diskutiert und Lösungsansätze von den Kursleitenden präsentiert werden. Diese Themen werden im Kniggekurs behandelt:

Begrüssung: Den Lernenden wird aufgezeigt, wie im Arbeitsalltag eine professionelle Begrüssung aussieht. Dafür werden Händeschütteln, Blickkontakt und Körperhaltung geübt.

Umgangsformen: Ein respektvoller Umgang mit den Arbeitskollegen und das Verständnis von Hierarchien werden thematisiert. Auch wird der professionelle Umgang mit Kunden geübt.

Kommunikation: Hier geht es um die richtige Anrede und Wortwahl bei einem persönlichen Gespräch, Telefonat oder per E-Mail. Adressaten: Kunden, Arbeitskollegen, Vorgesetzte.

Kleidung: Die Teilnehmenden lernen, welche Kleidung angebracht ist und was sich nicht gehört, wie beispielsweise bauchfreie Tops und Caps.

Hygiene und Sauberkeit: Den Lernenden wird beigebracht, wie sie einen Arbeitsplatz ordentlich halten, indem sie zum Beispiel ihren Schreibtisch regelmässig aufräumen. Die eigene Körperhygiene und das äussere Erscheinungsbild werden ebenfalls thematisiert.

Lehrbetriebe hoffen auf Besserung

Laut Alt haben einige Lehrbetriebe ihre Lernenden bereits angemeldet. Verbesserung bei den Umgangsformen der Lernenden erhofft sich beispielsweise Scherrer. Er will seine Lernenden in den Kurs schicken. «Ich arbeite aktiv an der Form und dem Inhalt dieses Kurses mit und Lernende des Verbundes zur Teilnahme an diesem Kurs motivieren», sagt Scherrer. Auch Frey hat ihre zwei Lernenden für den Knigge-Kurs angemeldet: «Es ist wichtig, Lernende zu fördern. Insbesondere, da wir Fachkräftemangel haben und die personellen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, richtig ausbilden müssen.»