Stadtpolizei Zürich  – Kein Aprilscherz – Polizeivelos werden mit Blaulicht und Horn ausgestattet

Während der Sommermonate werden die Fortbewegungsmittel in einem Pilotprojekt getestet.

Die Stadtpolizei Zürich vermeldet heute Morgen auf Social Media, dass ihre E-Bikes nun mit Blaulicht und Horn ausgestattet wurden. Viele waren skeptisch: Schliesslich versuchten zahlreiche Unternehmen, Institutionen und Polizeien mit Aprilscherzen zu übertrumpfen. Doch die Stadtpolizei Zürich betont auf Twitter, dass der Beitrag ernst gemeint war: «Das ist kein Scherz. Wir haben uns erlaubt, am heutigen Tag zur Abwechslung mal etwas Wahres zu posten. Wir führen diesen Pilotversuch also tatsächlich durch.»

Im lang geplanten Projekt wurden die E-Bikes der Stadtpolizei, die seit längerer Zeit im Einsatz stehen, aufgerüstet. Die ersten zwei zugelassenen schnellen E-Bikes der Schweiz mit Signallicht und Horn stünden nun in Zürich im Einsatz. «Die Bikes werden wie unsere anderen Fahrzeuge mit Blaulicht und Horn eingesetzt», bestätigt Mediensprecherin Judith Hödel. Es gelten daher auch die gleichen Regeln wie bei Motorrad und Auto.

«Damit verbinden wir die Vorteile der schnellen, wendigen und umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel mit der Möglichkeit, im Strassenverkehr bei Bedarf auch die entsprechenden polizeilichen Sonderrechte in Anspruch nehmen zu können.» Das Horn sei, wie in der entsprechenden Verordnung geregelt, 104 Dezibel laut.