Sex-Flaute im Lockdown-Frühling : Schweizer Ärzte rechnen nicht mehr mit Babyboom – im Gegenteil

Weniger Kontakte, dafür mehr Stress: Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown werden nicht mehr Geburten zur Folge haben. Zu diesem Schluss kommen Ärzte nun.

Entgegen den Erwartungen dürfte der Lockdown vom Frühling nicht zu einer Zunahme von Geburten in diesem Jahr führen. David Baud, Leiter der Geburtshilfe beim Universitätsspital in Lausanne (CHUV), rechnet derzeit sogar mit weniger Babys als üblich.

In diesen Zeiten der Pandemie beobachte er einen Rückgang der Frühgeburtenkontrolle um etwa zehn Prozent, erklärte der Arzt gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am Universitätsspital würden keine Massnahmen für eine mögliche Zunahme der Entbindungen getroffen.

Vorübergehender Geburtenrückgang

Baud und sein Team untersuchen den Zusammenhang zwischen Epidemien und der Zahl der Geburten nach diesen Epidemien. Zu diesem Zweck stellten sie Daten zusammen, etwa von Ebola in Westafrika, Zika in Brasilien, Sars-Cov in China in den Jahren 2002 bis 2004. Untersucht wurden sogar die Folgen der Spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg.