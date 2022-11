Europa League: Glanzparade! Brecher verhindert spektakulär das zweite Arsenal-Tor

27‘ Der Druck der Briten hat wieder etwas abgenommen. Arsenal lädt nun für einmal die Zürcher gar zu einer Chance ein. Ramsdale will das Spiel auf die linke Seite verlagern, trifft den Ball aber so schlecht, dass er Zürich einen Eckball schenkt. Der FCZ kann allerdings nicht profitieren. Alitis Kopfball segelt weit am Tor vorbei.