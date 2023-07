Trotz hohen Rabatten – Tesla verliert in der Schweiz Marktanteil

Aktionäre und Aktionärinnen haben in den USA eine Sammelklage gegen Elon Musk eingereicht. 20min

Darum gehts Der Marktanteil von Tesla ist in der Schweiz von 3,9 auf 3,5 Prozent gesunken.

Beim Verkauf von E-Autos liegt die Schweiz in Europa nur noch auf Rang 10.

Ein Grund dafür könnten die Warnungen des Bundesrats vor einer Strommangellage sein.

Die Tesla-Dichte ist nirgends höher als in der Schweiz. Der Tesla Model 3 stiess den Skoda Octavia vor zwei Jahren vom Thron der Schweizer Auto-Verkaufshitparade, Ende 2022 eroberte Tesla mit dem Model Y erneut Platz eins. Nun verliert Tesla in der Schweiz aber trotz hoher Rabatte wieder an Boden, wie der «Tagi» schreibt.

Der Marktanteil von Tesla sinkt

Tesla liegt in der Rangliste zwar weiter auf Rang eins und setzte von Januar bis Juni 3018 Model Ys ab, wie Zahlen von Swiss eMobility zeigen. Rechnet man alle Tesla-Modelle, waren es 4330 Fahrzeuge, 100 mehr als 2022. Doch der Marktanteil von Tesla sank in der Schweiz von 3,9 auf 3,5 Prozent. «Die Preissenkungen haben in der Schweiz nicht zu einem starken Wachstum von Tesla geführt, ganz im Gegenteil», heisst es bei Auto Schweiz.

Schweiz fällt bei Elektrifizierung zurück

Der Marktanteil der E-Autos in der Schweiz stieg im ersten Halbjahr weiter und liegt zur Jahreshälfte bei 27,3 Prozent. Auf Schweizer Strassen sind nun rund 134'000 Elektroautos unterwegs, und es gibt über 14'830 Ladepunkte. International falle die Schweiz bei der Elektrifizierung aber zurück, so Swiss eMobility: Beim Verkauf von E-Autos liegt die Schweiz in Europa nur noch auf Rang zehn, Ende 2022 war sie noch auf Rang acht.

Schluss mit Steuervorteilen für E-Autos

Um die Elektromobilität zu fördern, kannte die Schweiz bisher keine Steuern auf Elektroautos. Nun denkt der Bundesrat allerdings über eine Aufhebung dieser Regelung nach. Ein neuer Gesetzesentwurf befindet sich bereits in der Vernehmlassung, in Kraft treten soll die Änderung am 1. Januar 2024.

Mögliche Strommangellage schädigt Akzeptanz der E-Autos

Dazu komme, dass die Regierung im Winter für den Fall einer Strommangellage Einschränkungen für Elektroautos erwogen habe, schreibt der «Tages-Anzeiger». Umgesetzt hat er diese zwar nicht, doch allein schon die Idee habe der Akzeptanz der E-Mobilität «spürbaren Schaden» zugefügt, heisst es bei Swiss eMobility.

