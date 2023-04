Gewalt an Basler Spielfeld – Grossvater schlägt Juniorentrainer spitalreif

Zuvor hatte Saydam, hier in der Mitte in Weiss, einen Mann gebeten, den Rasen zu verlassen, damit seine B2-Juniorenmannschaft trainieren kann.

Am Rande eines Fussballtrainings in Basel kam es zu einer heftigen Attacke auf den Trainer der Jugendmannschaft des FC Black Stars.

Was war passiert? Der FC Black Stars zählt insgesamt 25 Mannschaften und trainiert am Buschweilerhof im Westen von Basel. Da das Hauptfeld jeweils schnell belegt ist, steht direkt neben dem Stadion an der Nidwaldnerstrasse auch ein Kunstrasenfeld. Dieses wollte Saydam für das Training seiner Mannschaft an jenem Donnerstagabend nutzen.