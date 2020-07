Sieben Tests pro Tag

Kein Coronafall seit April – was machen die Appenzeller besser?

Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist seit Karfreitag niemand mehr positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Landammann vermutet, dass dies auf das Verhalten der Appenzeller zurückzuführen ist.

Täglich meldet das BAG neue Coronafälle. Allein am Samstag kamen 110 dazu. Ein Kanton bleibt jedoch seit Monaten verschont: Appenzell Innerrhoden. Seit Karfreitag ist im Ostschweizer Kanton niemand mehr positiv auf das Coronavirus getestet worden. Warum?

Landammann Roland Inauen wagt in der SRF-«Tagesschau» einen Erklärungsversuch. Die Appenzeller halten sich laut ihm strikt an die Corona-Massnahmen. So werde etwa das Social Distancing gut eingehalten. «Wenn eine Massnahme von den Appenzellern gefordert wird, die einsichtig ist, dann halten sie sich daran. Da kann man sich darauf verlassen.»