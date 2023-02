Diesel-Preise: Das bedeuten die neuen Sanktionen gegen Russland

Energie-Preise : Kein Diesel mehr aus Russland – das bedeuten die neuen Sanktionen

Wegen des Ukraine-Kriegs kappt die EU die Rohstoffgeschäfte mit Russland. Der nächste Schritt: ein Importstopp für Diesel und Co. Steigen nun die Preise an der Zapfsäule?

Am Sonntag tritt ein neues EU-Sanktionspaket gegen Russland in Kraft.

Fast ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine greifen ab Sonntag weitere EU-Sanktionen gegen Moskau – die von der Schweiz ebenfalls übernommen werden. Schon seit Anfang Dezember darf kein russisches Rohöl mehr per Tanker eingeführt werden, ab dem 5. Februar will die EU nun auch keine Raffinerieprodukte wie Diesel, Benzin oder Schmierstoffe mehr aus Russland abnehmen. Das soll es Präsident Wladimir Putin schwerer machen, seinen Angriffskrieg zu finanzieren.

Werden Diesel und Co. knapp, wenn nichts mehr aus Russland kommt?

Steigen jetzt die Preise?

Bereits in den vergangenen Monaten war Diesel im Vergleich zu Benzin teurer. Dass die Preise erneut steigen, ist vorstellbar, obwohl die Schweiz weder Rohöl noch andere Mineralölprodukte direkt aus Russland importiert. Da diese aus Nachbarländern bezogen werden, dürfte der Preis in der Schweiz ebenfalls steigen, wenn er dort steigt.

Dass die Preise in den Nachbarländern steigen, ist nicht ausgeschlossen. Der Düsseldorfer Energieexperte Jens Südekum entwarnt jedoch: «Ich glaube nicht, dass wir dramatische Preissprünge sehen werden.» Grund dafür sei, dass die nächste Embargostufe schon seit langem angekündigt war. «In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir an den wichtigen Häfen Rotterdam, Antwerpen oder Amsterdam regelrechte Hamsterkäufe gesehen», berichtet der Ökonom. «Das heisst, man hat vor dem Embargo rangeschafft, was noch ging. Die Diesellager sind voll bis zum Anschlag. Das wird die Preisanstiege begrenzen.»