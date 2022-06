Kein Eintritt trotz Ticket – Nati-Fans verpassen Ronaldo-Show in Lissabon

«Wir konnten es zuerst gar nicht glauben», sagt Nico K. «Man sagte uns, unsere Tickets seien bereits vor 20 Minuten verwendet worden». Die Fans hatten ihre Billetts bei «Ticketsmaster», dem offiziellen Ticket-Partner des Verbands, bezogen. Notfallmässig ist dort aber am Sonntagabend niemand zu erreichen. Und weil das Stadion bereits ausverkauft ist, müssen Nico K. und seine Freunde die Ronaldo-Show gegen die Schweiz in einem Pub am TV mitverfolgen.

«Fragwürdiges System»

Erst am Mittwoch meldet sich der Ticketanbieter dann und gibt menschliches Versagen als Ursache für den Fehler an. «Man sagte uns, dass die Tickets zweimal per Mail als PDF verschickt worden sind», sagt Nico K. «Das ist schon ein sehr fragwürdiges System.» Immerhin sollen die Nati-Fans ihr Geld zurückbekommen. Zudem hat «Ticketmaster» angeboten, die vier Freunde am Sonntag an das Spiel in Genf gegen Portugal einzuladen. Aus dem Happy End wird aber nichts. «Leider können wir am Sonntag nicht. Wir schauen jetzt wegen einer anderen Lösung», so Nico K.