Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt verzeichnete am Dienstag 116 aktive Corona-Fälle und 276 Personen in Quarantäne, keine davon sind Bewohnende eines Pflegeheims.

In Basler Alters- und Pflegeheimen gab es am Dienstag keinen einzigen aktiven Corona-Fall mehr unter den Bewohnenden. Das meldete das Basler Gesundheitsdepartement in seinem neuesten Corona-Bulletin. Die erfreuliche Situation in den Basler Pflegeheimen könnte darauf zurückzuführen sein, dass die überwiegende Mehrheit der Heimbewohner mindestens die erste Impfdosis erhalten hat.