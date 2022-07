Star-Quarterback: «Kein Empfang, habe ich was verpasst?» – Wilson äussert sich zu Sex-Wirrwarr

Zach Wilson hat hektische Tage hinter sich. Der Quarterback soll mit der besten Freundin seiner Mutter geschlafen haben. Dies behauptete zumindest seine Ex-Freundin in einem Instagram-Post. Das Beziehungswirrwarr wurde in den ganzen USA zum grossen Thema.

Und gar seine Mutter setzte einen Kommentar zu den Bildern ihres Sohnes ab. Sie meinte: «Ein Haufen unnötiges Drama. Offenbar muss Football wieder losgehen.» Oftmals zu sehen in den Kommentaren waren auch Ziegen-Emojis. Ziege auf Englisch heisst Goat. Goat ist gleichbedeutend mit «the greatest of all time», also der Grösste aller Zeiten. Wie fest Wilson – der Goat im Football – sein wird, kann man ab September in der NFL sehen. Dort will er mit den Jets eine grössere Rolle spielen als noch im letzten Jahr.