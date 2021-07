Alex Wilsons Drama ­ Europarekord futsch und jetzt die Doping-Sperre für den Basler Sprinter

1 / 4 Alex Wilson hat derzeit keine leichte Zeit. imago images/Beautiful Sports Ja, es ist regelrecht eine Seuchenzeit für den Basler. Frisch in Erinnerung ist etwa noch der Europarekord, der ihm aberkannt wurde. imago images/Geisser Und auch zuvor lief es überhaupt nicht gut für den Sprint-Star. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Er hatte eine Hüft- und eine Handoperation, die ihm lange zu schaffen machten. imago images/Geisser

Darum gehts Alex Wilson verpasst die Olympischen Spiele.

Für Wilson geht damit ein dramatisches Jahr weiter.

Wir erzählen seine Leidensgeschichte.

Es ist ein Drama! Ein richtiges Drama. Der Schweizer Sprint-Star Alex Wilson ist vorläufig wegen Verdacht auf Doping suspendiert. Damit verpasst der 30-Jährige die Olympischen Spiele in Tokio. Nach Kariem Hussein ist es der zweite Schweizer Leichtathletik-Star, der für einen Doping-Schock sorgt.

Und der Fall von Wilson, er ist kompliziert. Mitte März hatte er eine kleine Menge des Steroids Trenbolon in sich, es zählt zur Gruppe der Anabolika. Ende April wurde er – wie nun bekannt ist – provisorisch von Anti-Doping-Schweiz gesperrt. Die Sperre wurde dann aber von der Disziplinarkammer von Swiss Olympic wieder vorübergehend aufgehoben. Wilson erhob zuvor Einsprache und gab an, dass kontaminiertes Fleisch schuld am positiven Befund sei.

Doch weil der Leichtathletik-Weltverband und die Welt-Anti-Doping-Agentur gegen diese Aufhebung rekurrierten, entschied nun die Ad-Hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, die sich zurzeit in Tokio befindet, diese provisorische Sperre wieder zu aktivieren. Das parallel zum Verfahren, betreffend provisorische Sperre, eingeleitete ordentliche Verfahren vor der Disziplinarkammer für Dopingfälle läuft derzeit noch. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Trainer starb anfangs Jahr an Corona

Für Wilson geht damit ein dramatisches Jahr weiter. Ja, es ist regelrecht eine Seuchenzeit für den Basler. Frisch in Erinnerung ist etwa noch der Europarekord, der ihm aberkannt wurde. An einem unbedeutenden Meeting in den USA lief Wilson scheinbar aus dem nichts über 100 Meter schneller als jemals ein Europäer zuvor. Jedoch kamen schnell Zweifel an Wilsons Fabelzeit auf. Zudem tauchte ein Video auf, das den Basler im Training mit einem wegen Dopings gesperrten Sprint-Trainer zeigte. Der 30-Jährige stritt sämtliche Vorwürfe ab. Erst vor wenigen Tagen meldete der Internationale Leichtathletikverband schliesslich, Wilson Europarekord zu annullieren.

Und auch zuvor lief es überhaupt nicht gut für den Sprint-Star. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Er hatte eine Hüft- und eine Handoperation, die ihm lange zu schaffen machten. Und: Er hatte praktisch keinen Kontakt zu seinen beiden Trainern Lloyd Cowan und Clarence «Calli» Callender. Der Grund: Corona. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 und den Reiserestriktionen war für Wilson kein Treffen mehr mit Cowan und Callender möglich. Doch damit nicht genug. Anfang Jahr kam dann noch Tragik dazu!

Cowan, Wilsons 58-jährige Cheftrainer, starb im Januar an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Für Wilson ein Schock. Gegenüber dem «Tagesanzeiger» meinte Wilson: «Viele Leute haben in dieser Corona-Zeit Menschen verloren. Mich hat es nun auch getroffen – und das ist sehr hart.» Er habe seinem Manager mitgeteilt, dass er sicher bis im Sommer keine Interviews mehr geben möchte. Und: «Er hat mich in die Weltklasse geführt.» Wilson wusste nicht, wie er mit dem Tod umgehen sollte.

«In diesem Fall würde der Athlet für vier Jahre gesperrt»

Er brauchte Ruhe. Etwas, was verständlich ist. Denn vor der Seuchenzeit lief es ja gut beim 30-Jährigen. 2018 und 2019 sah die Welt für den Schweizer Rekordsprinter noch anders aus. Ganz anders. 2018 und 2019 waren erfolgreiche Jahre für den 30-Jährigen. In Berlin gewann er erst EM-Bronze über 200 m und im Jahr darauf zauberte Wilson in La Chaux-de-Fonds über 100 m und 200 m Landesrekorde auf die Bahn (10,08 und 19,98). Im Nachgang dazu schwatzte er sich in absolut offenen und manchmal auch komischen Fernsehinterviews eine grosse Fangemeinde zusammen.

Und jetzt? Jetzt verpasst er die Olympischen Spiele wegen einer Doping-Sperre. Wilson gab an, dass kontaminiertes Fleisch schuld am positiven Befund sei. Aus einer Medienmitteilung geht hervor, wie sich der 30-Jährige seinen positiven Dopingbefund erklärt. «Es wurde schnell klar, dass er sowohl 72 Stunden als auch 48 Stunden vor der Urinprobe eine grosse Menge Rindfleisch in einem Restaurant in Las Vegas konsumiert hatte», so das Team in dem Communiqué.

Swiss Olympics nimmt gegenüber «20 Minuten» Wilson in Schutz. Peter Bohnenblust, der Geschäftsführer, meint: «Wilson konnte glaubhaft nachweisen, dass Rindfleisch schuld war.» Und: «Während des gesamten Prozesses hatten wir eine sehr gute Kommunikation mit Alex Wilson und seinem Team. Für ihn waren die vergangenen Wochen aufgrund der hohen Ungewissheit sehr belastend.» Falls das ordentliche Verfahren zu einem positiven Doping-Entscheid kommt, droht Wilson eine lange Sperre. Bohnenblust sagt: «In diesem Fall würde der Athlet für vier Jahre gesperrt werden. Nach wie vor gilt aber die Unschuldsvermutung.»

Und Wilson selbst? Der sagt im Interview mit «20 Minuten»: «Glaube nicht, dass ich definitiv gesperrt werde. Habe nichts falsch gemacht.»

