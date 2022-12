Landesverweise nach Schiesserei im Juni 2019 in Basel

In der Müllheimerstrasse wurde im Juni 2019 ein 22-Jähriger niedergeschossen.

Das Strafgericht Basel-Stadt hat am Dienstag zwei türkische Staatsangehörige der versuchten schweren Körperverletzung und der Widerhandlung gegen das Waffengesetz für schuldig befunden. Der heute 47-jährige Hauptbeschuldigte muss für drei Jahre und sieben Monate unbedingt ins Gefängnis und wird für acht Jahre des Landes verwiesen. Sein heute 33-jähriger Cousin und Komplize erhielt zwei Jahre und zwei Monate, wovon er aber nur ein halbes Jahre absitzen muss. Dann muss er für sieben Jahre die Schweiz verlassen.

Im Juni 2019 wurde ein 22-Jähriger in Basel auf offener Strasse niedergeschossen und am Boden liegend getreten. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen die beiden Beschuldigten erhoben und während der Hauptverhandlung am Donnerstag Freiheitsstrafen von über zehn Jahren sowie Landesverweise gefordert. Sie ging von versuchter vorsätzlicher versuchter Tötung aus. Der Hintergrund sollen Forderungen aus illegalem Glücksspiel gewesen sein.