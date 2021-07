Grow up - Kein Geld für Säule 3a – so sparst du trotzdem für deine Vorsorge

Doch nicht alle können es sich leisten, monatlich einen Geldbetrag auf die Seite zu legen, geschweige denn den Maximalbetrag einzuzahlen. Die Corona-Krise hat unter anderem aufgrund der Kurzarbeit und der Entlassungen dazu geführt, dass in der Schweiz im letzten Jahr jede Erwerbsperson weniger oder gar kein Geld in die dritte Säule der Altersvorsorge investiert hat.

Die Säule 3a bietet (neben der Pensionskasse und der AHV) eine weitere Option, für die private Altersvorsorge zu sparen. Ab dem Jahr, in dem du dein 18. Altersjahr erreichst, kannst du jährlich auf dein 3a-Konto Geld überweisen; dies bis maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter hinaus (wenn du weiterhin erwerbstätig bist). Pro Jahr kannst du jeweils einen Maximalbetrag (dieses Jahr 6883 Franken) auf dein 3. Säule-Konto überweisen. Einzahlen dürfen alle, die ein AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen haben. Zudem kannst du das gesparte Geld auch schon vor deiner Pensionierung für selbst genutztes Wohneigentum, den Kauf oder die Tilgung einer Hypothek einsetzen – aber auch für Renovationsarbeiten (hier sind die Maximalbezüge allerdings begrenzt).

Was ist die Säule 3a?

• Das Tolle an der Säule 3a: Der Betrag, den du einzahlst, ist frei wählbar. Du kannst also auch jeden Monat 50 Franken überweisen. Deine jährliche Einzahlung beläuft sich also bereits auf 600 Franken.