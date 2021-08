Löschbegehren bleiben unbearbeitet - Kein Geld mehr – meineimpfungen.ch gibt definitiv auf

Am 24. August gab die Stiftung meineimpfungen bekannt, dass die Plattform meineimpfungen.ch eingestellt wird.

Die Stiftung meineimpfungen hat am Dienstag bekannt gegeben, dass sie die gleichnamige Plattform eingestellt hat. Der Grund: finanzielle Schwierigkeiten. Aufgrund dessen sah sich der Stiftungsrat gezwungen, bei der Stiftungsaufsicht die Liquidation der Stiftung zu beantragen.

Sämtliche Daten einschliesslich sämtlicher Nutzerinnen- und Nutzerdaten der Plattform meineimpfungen.ch werden sicher aufbewahrt, schreibt die Stiftung auf ihrer Website . Darüber hinaus werden die Daten aber nicht mehr bearbeitet. «Die aktuell noch offenen Auskunfts- und Löschbegehren können leider nicht mehr beantwortet werden, was die Stiftung zutiefst bedauert», heisst es weiter.

Stiftung hofft, dass jeder noch seine Daten aufbewahrt hat

Die Stiftung meineimpfung bedauere sehr, dass sie der Bevölkerung keinen kostenlosen elektronischen Impfausweis mehr anbieten kann. Sie hoffe, dass die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten aufbewahrt hat und dass die Impfnachweise zusätzlich in der Dokumentation bei den Gesundheitsfachpersonen hinterlegt sind. Wer das nicht getan hat, dem empfiehlt die Stiftung, sich an die Ärztin/den Arzt oder an die Impfapothekerin/den Impfapotheker, die/der sie geimpft hat, zu wenden, um zu besprechen, wie sie vorgehen können, um ihre Impfungen überprüfen beziehungsweise vervollständigen zu lassen.