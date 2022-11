Solothurn: Kein Genesenen-Zerifikat bekommen – Impfgegnerin hält Gerichte auf Trab

Nachdem ihre Beschwerde abgelehnt worden war, wendete sie sich an das Bundesgericht. Dieses kritisierte das Vorgehen des Verwaltungsgerichts scharf: Es sei «in überspitzten Formalismus verfallen».

Als ihr dieses nicht ausgestellt wurde, wandte sie sich an das Verwaltungsgericht, das ihre Beschwerde ablehnte.

Eine Impfgegnerin aus Solothurn versuchte nach Ablauf der 180-Tage-Frist an ein Genesenenzertifikat zu kommen.

Bundesgericht kritisiert Verwaltungsgericht

Daraufhin wandte sich die Impfgegnerin an die nächsthöhere Instanz, das Bundesgericht. Hier hatte ihr Anliegen Erfolg, die Richterinnen und Richter in Lausanne bestätigten im März dieses Jahres, dass es sich die kantonale Vorinstanz mit dem Nichteintreten zu einfach gemacht habe, es sei «in überspitzten Formalismus verfallen». Sie begründeten dies damit, dass Personen ohne Covid-Zertifikat teilweise vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen gewesen seien. Deswegen verfüge die Frau über «ein aktuelles Rechtsschutzinteresse an der Frage, ob sie aufgrund ihrer Genesung Anspruch auf ein Covid-19-Zertifikat habe». Sie müsse folglich die Möglichkeit haben, sich gerichtlich zur Wehr zu setzen.