Anstieg der Infektionen : «Kein Grund zur Panikmache» – Spaniens Tourismusministerin gibt Entwarnung

In Spanien steigen die Corona-Infektionen zurzeit an. Die spanische Tourismusministerin erwartet jedoch nicht, dass das Tourismusjahr 2021 gross darunter leiden werde. So rechnet Spanien diese Saison mit 40 Millionen Besuchern.

In Spanien steigen die Corona-Infektionen wieder an. Die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto erwartet dennoch ein gutes Jahr für die Tourismusbranche. Da die Durchimpfung der Bevölkerung weit fortgeschritten sei, könne man einen Anstieg der Infektionen abfedern. Die Anzahl der Intensivpatienten und -patientinnen sei nach wie vor auf einem sehr tiefen Niveau.

Ungeachtet der rapiden Zunahme der Corona-Infektionszahlen und der Einstufung des Landes als Risikogebiet durch die deutsche Bundesregierung setzt Spanien auf ein relativ zufriedenstellendes Tourismusjahr. Die Regierung gehe für 2021 weiter von rund 40 Millionen ausländischen Besuchern und Besucherinnen aus, sagte Tourismusministerin Reyes Maroto am Montag in Madrid. «Es gibt keinen Grund zur Panikmache», betonte sie im Interview des Radiosenders Cope.

Nachdem Spanien 2019 mit 83,7 Millionen ausländischen Gästen einen Besucherrekord verzeichnet hatte, war die Zahl der Urlauber und Urlauberinnen aus dem Ausland im vorigen Jahr im Zuge der Pandemie und der internationalen Reisebeschränkungen auf 19 Millionen eingebrochen.

Zahl der Intensiv-Patienten und -Patientinnen bleibt stabil

Maroto betonte nun, die Pandemie sei nicht zu Ende, und man müsse deshalb weiter Vorsicht walten lassen. Dank der Impffortschritte könne der Sommer aber nicht mit dem von 2020 verglichen werden. In Spanien steige die Inzidenz, nicht aber die Zahl der Covid-Patienten und -Patientinnen in den Krankenhäusern.

Dass britische Reiserückkehrer und -rückkehrerinnen ab dem 19. Juli nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie komplett geimpft sind, bezeichnete die Ministerin als «gute Nachricht». Mit gut 18 Millionen Besuchern und Besucherinnen war Grossbritannien 2019 mit deutlichem Vorsprung vor Deutschland und Frankreich (jeweils gut elf Mio) für die spanische Reisebranche das wichtigste Herkunftsland. Der Tourismus stellt für Spanien einen wichtigen Wirtschaftszweig dar. Sein Anteil am Bruttoinlandsprodukt fiel allerdings von 12,4 Prozent 2019 auf etwa 5,5 Prozent im vorigen Jahr.

Zuletzt hatte Spanien nach Angaben des Gesundheitsministeriums 199,45 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das ist derzeit einer der schlechtesten Werte in Europa. In Deutschland beträgt diese Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts nur sechs.

