Letzter CL-Viertelfinal ohne Messi und CR7 : Kein iPhone, Bush ist US-Präsident und die Schande von Istanbul

2005 war das letzte Jahr, in dem sowohl Lionel Messi als auch Cristiano Ronaldo mit ihren Clubs nicht den CL-Viertelfinal erreichten. Damals war die Welt noch eine andere.

Im Herbst 2005 qualifiziert sich die Nati bei der Schande von Istanbul für die WM in Deutschland.

Nach Cristiano Ronaldo ist am Mittwoch auch Lionel Messi aus der Champions League ausgeschieden.

Jungstar Kylian Mbappé war gerade einmal sechs Jahre alt und beim FC Liverpool spielte noch Club-Ikone Steven Gerrard. 16 Jahre ist es her, und trotzdem gibt es eine Parallele zur diesjährigen Champions-League-Saison. In jener Spielzeit 2004/05 schafften es die späteren Weltfussballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi mit ihren Clubs Manchester United und dem FC Barcelona nicht in den Viertelfinal der Königsklasse. Dies wiederholte sich nun durch das Aus von Juventus Turin gegen den FC Porto und von Barcelona bei Paris Saint-Germain. Weisst du noch, wie die Welt 2005 aussah? Wir helfen dir auf die Sprünge: