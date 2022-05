Tipps von Personalexperten: Kein Job trotz 1000 Bewerbungen – diese Fehler hat Haschem Noon gemacht

«Es ist zentral, dass der Lebenslauf konsistent ist»

«Bei so speziellen Lebensläufen müssen die Qualifikationen klar ersichtlich sein», sagt Personalexperte Matthias Mölleney. Besonders falle dies beim Studium auf. Man könne aus den Beschreibungen nicht klar herauslesen, was studiert worden sei und auf welche Inhalte Noon sich spezialisiert habe . «Dies sollte zusätzlich noch im Motivationsschreiben notiert sein», sagt Mölleney. Noons Abschluss sei seiner Einschätzung nach in der Schweiz eher unbekannt, was jedoch nicht heisse, dass der Abschluss nicht anerkannt werde.