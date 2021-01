Hat es sich für Touristen ausgekifft in Amsterdam? Die niederländische Hauptstadt, die für ihre Coffeeshops fast ebenso bekannt ist wie für ihre Grachten und Künstler, will Ausländern den Zugang zu eben diesen Coffeeshops verbieten. Das berichtet die deutsche « Tagesschau »

Auf die 900’000 Einwohner der Stadt kommen jedes Jahr 18 Millionen Touristen. Viele von kommen nur, um zu kiffen. «Insbesondere in der Innenstadt gibt es viele Cannabis-Touristen», so die Bürgermeisterin Femke Halsema. «Das sorgt für Ärger und birgt Risiken für mehr Beeinträchtigungen und Kriminalität», ist sie überzeugt.

Aus einer aktuellen Studie geht hervor, dass viele Touristen gar nicht mehr kommen würden, wenn sie in Amsterdam nicht mehr in die Coffeeshops dürften. Das entspricht genau dem Geschmack der Bürgermeisterin: «Wir wünschen uns weniger Besucher, die nur hierher kommen, um betrunken und stoned herumzulaufen», sagt Halsema. Alle anderen Touristen wären in Amsterdam auch zukünftig «herzlich willkommen».