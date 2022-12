«Kein Kinderarzt hat Kapazität für meinen einjährigen Sohn» 

Als ihr Sohn krank wurde, ging sie mit ihm in den Notfall. «Da hat man mich gefragt, warum ich nicht zum Kinderarzt gegangen sei.» (Symbolbild)

J.K.* ist verzweifelt. Erfolglos sucht die 30-jährige Mutter für ihren einjährigen Sohn und ihre zweijährige Tochter eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt. «Ich habe schon über 30 Kinderärzte angefragt. Alle lehnen meine Kinder ab», sagt K. Die Antwort der Arztpraxen sei stets die gleiche: Man nehme nur Neugeborene, für alle anderen habe man keine Kapazitäten. Die Schaffhauserin blitzte nicht nur bei allen Kinderärzten in ihrer Region ab, auch von 27 Kinderärzten im Raum Winterthur habe sie eine Absage erhalten.

Überall abgewimmelt

Auf der Suche nach einem neuen Kinderarzt war J.K., weil es mit dem alten nicht mehr passte. Nach der erfolglosen Suche in Schaffhausen wandte sie sich an ihre Krankenkasse, welche ihr eine Liste mit Kinderärzten in Winterthur gab – ohne Erfolg. J.K. fühlt sich nicht ernst genommen: «Überall wird man abgewimmelt. Meine Situation ist denen egal.»