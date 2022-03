Tod von Taylor Hawkins : Kein Konzert in der Schweiz – Foo Fighters brechen Tournee ab

Aufgrund des Todes von Drummer Taylor Hawins haben die Foo Fighters das vorzeitige Ende ihrer Tournee verkündet. Davon betroffen ist auch das Konzert in Basel.

Sein lebloser Körper wurde in einem Hotelzimmer in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota gefunden.

Zehn verschiedene Substanzen im Körper festgestellt

Hawkins war am Freitag mit nur 50 Jahren auf Tournee in Kolumbien gestorben. Der Schlagzeuger war Medienberichten zufolge tot in einem Hotel in der Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Bei einer ersten gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden in Hawkins Körper zehn verschiedene Substanzen festgestellt, darunter Marihuana, Antidepressiva, Benzodiazepine und Opioide.

Die Hardrock-Band um Frontmann Dave Grohl hatte bis zum Jahresende über 50 Auftritte in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und in Europa geplant. Am 8. Juni stand ein Deutschland-Termin in Berlin an. Auch Konzerte in London, Frankreich, Spanien, Italien und der Schweiz waren auf dem Programm.