Olympia 2022: Vladyslav Heraskevych wirbt für Frieden in seiner Heimat

Während den Olympischen Spielen : «Kein Krieg» – Ukrainischer Athlet wirbt für Frieden in seiner Heimat

Der ukrainische Skeleton-Pilot Vladyslav Heraskevych setzt bei den Olympischen Spielen ein Zeichen für den Frieden. Konsequenzen muss er nicht befürchten, auch wenn politische Aussagen bei den Spielen verboten sind.

Er hielt einen Zettel in die Kamera und warb für Frieden in seiner Heimat.

Mit Blick auf die angespannte Lage in seiner Heimat und Sorgen vor einem russischen Angriff hat der ukrainische Skeleton-Athlet Vladyslav Heraskevych bei den Olympischen Winterspielen in Peking demonstrativ für Frieden geworben. Heraskewitsch hielt am Freitag nach einem Lauf ein Blatt mit der Aufschrift «Kein Krieg in der Ukraine» in die Kameras. Das Blatt trug die blau-gelben Farben der ukrainischen Flagge.