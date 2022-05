Firmen in Davos: Kein Land hat am WEF mehr Läden gemietet als Indien

Das World Economic Forum 2022 (WEF) ist Geschichte. Zum Schluss gab es Abschiedsreden des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und des WEF-Präsidenten Børge Brende. Ausser der starken Präsenz der Ukraine und der IT- und Kryptobranche fiel vor allem eines auf: Indische Firmen waren am WEF unübersehbar.

450 Kilo Gemüse eingeflogen

In der «India Lounge» waren sechs indische Bundesstaaten präsent. Die Begrüssung war euphorisch: Nach wenigen Minuten hielt man einen Gewürztee und Teigtaschen in der Hand. Das Essen bereiteten 15 Köche zu, die die Regierung eingeflogen hatte – mit 450 Kilo Gemüse und indischen Gewürzen, wie «Reuters» schreibt.

Indien fährt auf das WEF ab

Vor Ort war auch Deepak Bagla, der CEO des Regierungsprojekts «Invest India». Laut ihm hat Indien die grösste Präsenz aller Länder am WEF. Niemand habe so viele Läden gemietet wie Indien. «Für uns ist das WEF einer der wichtigsten Events weltweit», sagt Bagla. Auch dieses Jahr habe man in Davos wieder Deals mit Firmen abschliessen können, die in Indien investieren wollen. Details dazu dürfe er aber keine nennen.