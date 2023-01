Schacht-Drama in Vietnam : Kein Lebenszeichen des 10-jährigen Nam auf Videoaufnahmen

Seit vier Tagen steckt in Vietnam ein Kind in einem 35 Meter tiefen Betonrohr fest. Die Rettungskräfte haben immer wieder mit neuen Problemen zu kämpfen. Zum Knaben gibt es keinen Kontakt.

Seit Samstag steckt ein Zehnjähriger in Vietnam in einem Baustellenschacht fest.

Vier Tage nach dem Sturz eines zehnjährigen Buben in ein 35 Meter tiefes Betonrohr in Vietnam dauern die Bergungsarbeiten weiter an. Die Einsatzkräfte hätten wegen des schwierigen Geländes und der extrem komplizierten Umstände der Rettungsarbeiten mit immer neuen Problemen zu kämpfen, sagte Doan Tan Buu, ein Sprecher der Provinzverwaltung von Dong Thap, am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. «Wir glauben, dass die Helfer die Betonsäule heute aus der Erde ziehen werden, aber wir erwarten keine guten Nachrichten, was den Knaben betrifft.» Eine zuvor in das Rohr herabgelassene Kamera hatte kein Lebenszeichen des Kindes gezeigt.