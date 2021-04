Corona-Lage ist «exzellent» : Kein Nachtleben, keine Party – so hält Mallorca die Fallzahlen tief

Trotz der 40’000 angereisten Deutschen über Ostern bleibt die Gesundheitslage auf Mallorca entspannt. Vor allem deshalb, weil man dort derzeit kaum Party machen darf.

Völlig risikofrei bleibt eine Reise auf die liebste Insel der Deutschen allerdings nicht. In dem Quarantäne-Hotel unweit der Mallorca-Hauptstadt Palma sind derzeit 27 Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland untergebracht, wie die Behörden am Montagabend bekanntgaben. Besucherinnen und Besucher, die auf der Insel positiv getestet wurden, absolvieren dort allein oder zusammen mit ihren jeweiligen Begleitung die vorgeschriebene Isolierung, die mindestens zehn Tage beträgt. Wie viele der 27 tatsächlich infiziert sind, wurde nicht bekannt.

Sieben-Tage-Inzidenz viel tiefer als in Deutschland

Binnen 24 Stunden wurden auf den Balearen 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und nur ein Todesfall erfasst. Es waren am Dienstag sechs Neuinfektionen weniger als am Vortag. Dabei hatte die spanische Mittelmeer-Region im Winter zeitweilig die höchsten Coronazahlen ganz Spaniens. Der am 4. Januar registrierte Tageshöchstwert lag mit 1865 fast 50-Mal so hoch wie die am Dienstag registrierte Zahl.