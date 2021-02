Kantonsangestellte in Solothurn hatten am Dienstag wegen des Solothurner Fasnachtsumzug frei.

In Solothurn finden am 7. März die Kantons- und Regierungsratswahlen statt. Entsprechend wimmelt es im ganzen Kanton von Wahlplakaten. Nachdem ein SVP-Plakatkasten von Vandalen zerstört wurde, wollte SVP-Kantonsrat Matthias Borner am Dienstagnachmittag Anzeige beim Polizeiposten in Olten einreichen – dort waren die Türen jedoch verschlossen. Die Kantonsangestellten hatten «fasnachtsfrei», wie die «Neue Oltner Zeitung» schreibt. «Die Staatskanzlei hat mir auf Anfrage mitgeteilt, dass alle Staatsangestellten des Kantons für den Fasnachtsumzug der Stadt Solothurn am Dienstagnachmittag jeweils frei erhielten», so Borner. Dies gelte offenbar auch, wenn gar kein Umzug durchgeführt würde. Für Borner unverständlich, da Fasnächtler ihre Aktivitäten unter Bussenandrohungen abgesagt hätten.