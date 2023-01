Strafgericht Basel-Stadt: Kein Nein – profitierte der Beschuldigte vom «alten» Sexualstrafrecht?

20min/Steve Last

Das Treffen sei in sexueller Absicht erfolgt. Sie bezichtigte ihn danach der Vergewaltigung. Er bestritt den Tatvorwurf.

Eine 15-Jährige verabredete sich im März 2021 mit einem 21-Jährigen via Snapchat.

Bei einer über Snapchat erfolgten Verabredung soll in Basel ein schweres Sexualdelikt verübt worden sein.

Kennengelernt hatten sich der damals 21-Jährige und das 15-jährige Mädchen auf Snapchat. Der Kontakt kam über eine gemeinsame Bekannte zustande. Er lud sie im März 2021 zu sich ein, um ihr seine Hanfpflanzen zu zeigen, doch eigentlich hatte er etwas anderes im Sinn. In der Wohnung habe er sich in sexueller Absicht genähert. Gemäss Anklage hatte er in der Folge gegen ihren Willen und mit Gewalt mehrfach und brutal den Geschlechtsverkehr erzwungen, während sie unter Schockstarre stand.