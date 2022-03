Konzern im Dilemma – Kein Nesquik in Russland mehr – ist Nestlé damit aus der Schusslinie?

Was sagt Nestlé?

Wächst der Druck immer mehr auf Nestlé?

Am Mittwochmittag hat Nestlé plötzlich verkündet, künftig bekannte Nestlé-Marken wie KitKat und Nesquik in Russland auszusetzen. Das habe aber nichts mit dem Hackerangriff zu tun, sagt Nestlé zu 20 Minuten. Für den Reputationsexperten Bernhard Bauhofer ist klar: «Mit jedem Tag, an dem Nestlé in Russland bleibt, steigt der Druck auf den Konzern.» Denn noch nie habe sich die Politik so stark in die Wirtschaft eingemischt. Umso brutaler der Krieg wird, umso weniger halten auch die Argumente des Konzerns in der Gesellschaft und Politik stand. «Nestlé ernährt den Aggressor und verliert dadurch das Vertrauen der Konsumenten», so Bauhofer.